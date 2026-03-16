15 yaşında baba ve ağabey katili oldu

Giriş Tarihi: 16.03.2026

Sivas'ta aile içerisinde yaşanan silahlı kavgada baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlu hayatını kaybederderken, babaanne ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Cinayeti işleyen 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.

