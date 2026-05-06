SON DAKİKA… 15 yaşındaki Fatih Acacı akranı tarafından katledilmişti! Mahkemenin gerekçeli kararında ‘haksız tahrik indirimi’ detayı

Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta Fatih Acacı (15) ile D.G. (15) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay sırasında D.G. tarafından bıçaklanan Acacı, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Yürütülen soruşturma kapsamında D.G. hakkında dava açıldı. 3 Mart'ta Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında heyet, 15 yaşındaki şüphelinin, haksız tahrik indirimi uygulanarak 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
MAHKEME SAVUNMALARINI KABUL ETMEDİ
Açıklanan gerekçeli kararda, Fatih Acacı'nın, sanığın arkadaşıyla mesajlaşmasından dolayı aralarında husumet oluştuğu belirtildi. Tarafların parka gittikleri, burada başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, suça sürüklenen çocuğun olayda ele geçirilemeyen kesici bir aletle Acacı'yı göğüs, batın, kol, uyluk ve sırt bölgelerinden yaraladığı ifade edildi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuğun Fatih Acacı'yı öldürme kastı olmadığı ve kendini savunma amacıyla hareket ettiği yönündeki savunmalarını kabul etmedi.
GERİ DÖNÜP YARALAMAYA DEVAM ETTİ
Kararda, suça sürüklenen çocuğun Acacı'yı yakın mesafeden birden fazla kez bıçakladığı, olay yerinden uzaklaşmak yerine geri dönerek yaralamaya devam ettiği ve bu nedenle meşru savunma koşullarının oluşmadığı belirtildi. Öte yandan Acacı'nın suça sürüklenen çocuğa "senin bacaklarını kırarım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, bu sözler ve sonrasında yaşanan arbede ortamının haksız tahrik kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, pişmanlığa yönelmeyen davranışları ve suçu inkar etmesi sebebiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme, D.G.'nin üzerine atılı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik nedeniyle ceza 24 yıl hapse, suça sürüklenen çocuğun 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle 16 yıl hapse indirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereği çocuklar hakkında verilecek hapis cezasının 12 yılı aşamayacağı dikkate alınarak sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.