SON DAKİKA… 15 yaşındaki Fatih Acacı akranı tarafından katledilmişti! Mahkemenin gerekçeli kararında ‘haksız tahrik indirimi’ detayı

GERİ DÖNÜP YARALAMAYA DEVAM ETTİ

Kararda, suça sürüklenen çocuğun Acacı'yı yakın mesafeden birden fazla kez bıçakladığı, olay yerinden uzaklaşmak yerine geri dönerek yaralamaya devam ettiği ve bu nedenle meşru savunma koşullarının oluşmadığı belirtildi. Öte yandan Acacı'nın suça sürüklenen çocuğa "senin bacaklarını kırarım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, bu sözler ve sonrasında yaşanan arbede ortamının haksız tahrik kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, pişmanlığa yönelmeyen davranışları ve suçu inkar etmesi sebebiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.