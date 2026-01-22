15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ı 13’lük cani hayattan koparmıştı! ‘Köpeklere yem edeceğim’

Kan donduran olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak'ı hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin açılan davanın ikinci celsesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart'a erteledi.