Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki çocuğa muştayla öldüresiye dayak
Giriş Tarihi: 24.04.2026

İstanbul’da akran zorbalığı bir çocuğu hastanelik etti. ‘Bana şaka yapma’ dediği arkadaşının muştayla saldırdığı 15 yaşındaki B.B.’nin yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluştu

  • ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gözünü kaybetme riski bulunan B.B.'nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi. B.B.'nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

#İSTANBUL #ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA