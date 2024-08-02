15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 31 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalleden iki arkadaş olan Yiğit Hamza Yüksel ile E.A. sürekli takıldıkları boş araziye gittiler. Bir süre oturup sohbet ettikten sonra iddiaya göre çakmak gazı da çektiler. İkili arasında sigara isteme yüzünden bir tartışma çıktı. İddiaya göre karşılıklı birbirlerinin boğazına sarıldılar. İki çocukluk arkadaşının boğuşması cinayetle bitti.Hamza Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan E.A. iddiaya göre Yüksel'in babasının yanına gidip "Oğlunu boğdum" dediği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A. (15), Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. 14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. E.A.'nın ifadesinde, "Boş arazide oturduk, sigara istedim tartıştık, sonra da boğuştuk" dediği ileri sürüldü.