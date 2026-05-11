15 yaşındaki çocuk yem makinesinde can verdi, ablasının kolu koptu

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi'nde feci olay meydana geldi. 15 yaşındaki Mehmet D., besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılarak ağır şekilde yaralandı.

ABLASI KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Duruma müdahale etmeye çalışan Mehmet D'nin ablası da kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Kaza sonucu kolu kopan abla, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet D. İse yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.