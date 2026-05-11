15 yaşındaki çocuk yem makinesinde can verdi, ablasının kolu koptu

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:17

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki Mehmet D., yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti. Aynı olayda ablası, kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi'nde feci olay meydana geldi. 15 yaşındaki Mehmet D., besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılarak ağır şekilde yaralandı.

ABLASI KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Duruma müdahale etmeye çalışan Mehmet D'nin ablası da kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Kaza sonucu kolu kopan abla, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet D. İse yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#ANKARA

