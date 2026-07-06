1.5 yaşındaki Doruk Efe pencereden düşüp öldü

İstanbul'da Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Hızır Sokak üzerinde bulunan Aksu Sitesi C Blok'taki 9'uncu katta, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Orkun Gültekin dairenin penceresine sineklik takarken, bir süreliğine ayrıldı. Bu sırada minik Doruk Efe Gültekin, tırmandığı açık camdan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Doruk Efe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından soruşturma başlattı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından sinir krizi geçiren anne ve babanın, kaza anına ilişkin ifadelerine başvuruldu. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak sürüyor. Ali