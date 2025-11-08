Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 45 bin lira ceza!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 18:48

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 45 bin 746 lira para cezası kesildi.

AA
Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış olan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.

Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, H.C.A.'ya "dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği" maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.

