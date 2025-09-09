15 yaşındaki Fatih akran cinayeti kurbanı

Ankara'daki bir parkta yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi. Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.