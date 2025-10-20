15 yaşındaki Furkan için zaman daralıyor

Ankara Sincan'da yaşayan Furkan Dağdelen, sadece 15 yaşında olmasına rağmen hayatının en zorlu sınavını veriyor. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı, kaslarını her geçen gün daha da zayıflatıyor.

İKİ HAYALİM VAR; BİRİ YÜRÜMEK, DİĞERİ YAZILIMCI OLMAK

İki hayali olduğunu ifade eden DMD hastası Furkan Dağdelen, "Birincisi sağlıklı olmak, yürüyebilmek. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum. İkincisi ise yazılımcı olmak; kendi oyunumu yapmak, kendimi göstermek istiyorum" dedi. Evlerinde asansör bulunmaması nedeniyle her gün annesinin ve babasının sırtında aşağı inmek zorunda kaldığını ifade eden Furkan Dağdelen hayır severlerden yardım bekliyor.

"ZAMAN DARALIYOR"

Furkan'ın annesi Nuriye Dağdelen, ise Kampanya'nın sadece yüzde ikisinin tamamlandığını söyledi. Nuriye Dağdelen, "Oğlum her geçen gün kaslarını kaybediyor. 14 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Çok yorulduk, çok ağladık. 5 aydır valilik onaylı kampanyamız ilerlemiyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Evladımın ilacına ulaşması için lütfen destek olun. Yarına bırakmayalım, zamanı çok daralıyor. Küçük bir bağış bile hayatını değiştirebilir. Oğlumun zamanı çok daraldı. Bir umut peşindeyiz. Lütfen bugün bir kez daha paylaşalım, yardım edelim" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyor.