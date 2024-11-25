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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:51 Son Güncelleme: 25.11.2024 16:29

15 yaşındaki Kadir Koçbay hayata veda etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Kadir Koçbay, uzun süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Bayram Koçbay ve ev hanımı Kıymet Koçbay'ın tek evladı olan Kadir'in ölümü, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
15 yaşındaki Kadir Koçbay hayata veda etti

Kadir Koçbay, doğumundan itibaren böbrek yetmezliği ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyordu. Hastalığının ilerlemesi sebebiyle son bir aydır okuluna da devam edemeyen Kadir'den dün acı haber geldi. Talihsiz genç, hastalığına bağlı olarak gelişen KOAH ve enfeksiyon komplikasyonları nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kadir Koçbay'ın cenazesi bugün (25 Kasım Pazartesi) Karamürsel Bağlarbaşı Camii'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı'na defnedilecek. Ailesi ve mahallesinin sevilen gençlerinden olan Kadir'in zamansız vefatı, Kızderbent Mahallesi'nde derin bir üzüntü yarattı.

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15 yaşındaki Kadir Koçbay hayata veda etti
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