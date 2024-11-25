15 yaşındaki Kadir Koçbay hayata veda etti

Kadir Koçbay, doğumundan itibaren böbrek yetmezliği ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyordu. Hastalığının ilerlemesi sebebiyle son bir aydır okuluna da devam edemeyen Kadir'den dün acı haber geldi. Talihsiz genç, hastalığına bağlı olarak gelişen KOAH ve enfeksiyon komplikasyonları nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kadir Koçbay'ın cenazesi bugün (25 Kasım Pazartesi) Karamürsel Bağlarbaşı Camii'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı'na defnedilecek. Ailesi ve mahallesinin sevilen gençlerinden olan Kadir'in zamansız vefatı, Kızderbent Mahallesi'nde derin bir üzüntü yarattı.