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Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:50

15 yaşındaki kayıp Anculin Habeş'ten haber geldi! Kent merkezinde bulundu!

Adıyaman’da, yaklaşık iki gündür kendisinden haber anlamayan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

15 yaşındaki kayıp Anculin Habeş’ten haber geldi! Kent merkezinde bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 920 Sokaktaki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kız çocuğu sağ salim bir şekilde kent merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun evden neden ayrıldığı bilinmezken sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 yaşındaki kayıp Anculin Habeş'ten haber geldi! Kent merkezinde bulundu!
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