1,5 yaşındaki Melek’in ölümünde davada babaya 11 yıl 8 ay hapis

Ankara'da geçen yıl 18 Mayıs'ta ailesi tarafından hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki Melek Adıgüzel'in hayatını kaybetmesi üzerine olay şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. İlk aşamada gözaltına alınan anne ve baba, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında hazırlanan 22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, Melek Adıgüzel'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ve gelişen iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Rapordan sonra anne ve baba yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Zeynep Adıgüzel tahliye edildi.

"SADECE BİR KEZ VURDUM" SAVUNMASI

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Adıgüzel ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan sanık, kızına yalnızca bir kez vurduğunu öne sürerek, "Allah yukarıda şahidimdir ki kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Adıgüzel'i "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan önce 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirim uygulanarak ceza 11 yıl 8 aya düşürüldü. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, anne Zeynep Adıgüzel hakkında beraat kararı verildi.