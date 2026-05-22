15 yaşındaki sürücü devrilen traktörünün altında can verdi

Elim kaza Dörtyol'un Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen'in kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki sürücü Mehmet Yelkesen feci bir şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Gerekli kontrolleri yapan sağlık ekipleri traktör sürücüsü Mehmet Yelkesen'in hayıtını kaybettiğini belirledi. Yelkesen'in cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!