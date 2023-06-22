15 yaşındaki Yusuf Dellal’in katil zanlısı hakim karşısında

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Deniz Yeşil, (SEGBİS) arayıcılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Hayatını kaybeden Yusuf Dellal'ın ağabeyi Necip Dellal ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan sanık Mehmet Deniz Yeşil, Yusuf Dellal'i öldürmediğini söyleyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Tutuklu sanık Mehmet Yeniz Yeşil, ifadesinde Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubayı olarak çalıştığını olay günü olay günü evinden bisikletiyle ormanlık alana gezintiye çıktığını söyledi. Gezinti sırasında telefonunun şarjının az olduğunu da belirten astsubay Yeşil, "Kardeşimi arayacaktım. Ormanlık alanda 2 el ateş sesi duydum. Bisikletimin de arka tekeri sönüyordu. Pompa ararken kız ve erkeğin öpüştüğünü gördüm. Yanlarına gittim tedirgin oldular. Yusuf pompa olmadığını söyledi. Tedirginliklerinden uyuşturucu kullandıklarını zannettim. Yanlarında kimliklerinin olmadığını söylediler. Bende e-devlet üzerinden kimliklerini görmek istedim. Yaşları küçük olduğu için 'Sizi buraya kim getirdi' diye sordum. Aracın kimin üzerine kayıtlı olduğunu da sordum. Yusuf Dellal, annesinin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

'YUSUF YERDE YATIYORDU'

Mehmet Deniz Yeşil ayrılıp başka birilerinin yanına giderek pompa sorduğunu ancak bulamadığını kaydetti. Tekrar gittiğinde kızın orada olmadığını belirten Yeşil, "Maktul Yusuf Dellal'in kızın araması olduğunu söylediğini bunun üzerine Yusuf'un arabasını aldım. Yusuf'a bulunduğu yerden ayrılmaması gerektiğini söyledim. İhbarda bulunmak için telefon aramaya gittim" dedi. Yeşil, kızı ulaştığında "Kızda bana, 'Ağabey kaçmadım. Tuvaletim geldi' dedi. Bende aracın yanına gel diyerek yanından ayrıldım. Daha sonra Yusuf'un yanına giderek aracın anahtarını verdim. Ancak kız yoktu. Yusuf'la kızı aramaya başladık. Ben kızı aramak için yola indim. Yusuf aracın orada kaldı. Kavşağa gelirken 1 el ateş sesi duydum. Aracın yanına yaklaştım. Kapıları açıktı. Yusuf ileride yerde yatıyordu. Biraz daha ilerledim. Kuru ota basılan sesler duydum. Beni de öldüreceklerini düşündüm. Bu sırada arabayı alarak oradan uzaklaştım" diye konuştu.

'ARACI BIRAKIP EVE GİTTİM'

Mehmet Deniz Yeşil, yarım saat sonra da aracı orman içinde bırakarak lastiği patlak bisikletiyle eve gittiğini söyledi. Cinayet üzerime kalabilir düşüncesiyle kimseye bir şey söylemediğini de belirten Yeşil, "Ertesi gün olayı sosyal medyadan öğrendim. Olayla ilgili yakalanan kişileri gördüm" dedi. Olaydan 2-3 gün sonra polis ekiplerin evine gelerek ormanlık alanda birinin ateş ettiği nedeniyle kendisinden bilgi almak istediklerini belirten Yeşil, "Aracı bir şekilde polise teslim etmeyi düşündüm. Babamın arabasının plakasını Yusuf'un aracına taktım. Polisin görebileceği bir yere bıraktım. Bir gün sonra araç bulundu. Bir süre sonra beni ve arkadaşımı aldılar" diye konuştu.

'MESLEKTEN ATILDIM'

Astsubay Yeşil, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne görüldüğünü orada darp edildiğini, zorla 2 ilaç içirdiklerini, baskı ve işkenceye maruz kaldığını söyledi. İşkencelerin bitmesi için 'tamam ben öldürdüm' dedim diyen Yeşil, "Ben o çocuğu öldürmedim. Nasıl olduğunu bilmiyorum' dememe rağmen 'kazara olmuştur diye ifade ver' dediler. Bana 1 sayfalık ifadeyi oku dediler. Birkaç kere bana metni okuttular" dedi.

Mehmet Deniz Yeşil görev yaptığı cezaevinde sanık olarak kaldığını belirterek, "Mahkemeden 1 saat önce meslekten men edildiğim haberi verildi. 8 aydır tutukluyum. Yusuf Dellal'i ben öldürmedim. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.duruşmaya katılan Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal ise, "Annem ve babam depremde hayatını kaybettiği için ben olayın oluş şeklini bilmiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme Mehmet Deniz Yeşil'in tutukluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Ekim gecesi Varsak Menderes Mahallesi Hamza Taş Bulvarı Ormanlık alan içinde ormanlık alanda 15 yaşındaki Yusuf Delal'in başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayda sağ kurtulan Delal'in kız arkadaşı Yağmur Suzan.Y'nin (16) polise verdiği ifadede, "Yanımıza gelen başı puşi ile sarılı bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ben korkup kaçtım. Bu kişi beni ormanda tekrar yakaladı. Tuvalete gideceğini söyleyerek tekrar kaçarak izimi kaybettirdim. Ardından erkek arkadaşımın ağabeyine ulaşarak yardım istedim. Necip Delal'in ağabeyi ile birlikte olay yerine geldiklerinde ise Yusuf Delal'in başından vurulmuş halde cansız cesedi ile karşılaştık" demişti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç olayın ardından Y.D'nin cansız bedeni gece otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Y.D'nin başından silahla vurulduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından alınan cenaze gözyaşları içinde Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.