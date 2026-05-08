15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri narkotik operasyonunda yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda D.G. (29), M.Y. (39), M.A. (39), S.B.Ö. (25), B.A. (33) ve A.U. (28) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.





UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 3 farklı ikamette yapılan aramalarda 133,35 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 42,91 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 25 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden M.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak" suçlarından 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. A.U.'nun ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G. ve M.Y. yürütülen soruşturma kapsamında, M.A., A.U., S.B.Ö. ve B.A. ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.