Haberler Yaşam Haberleri 15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri narkotik operasyonunda yakalandı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:04

15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri narkotik operasyonunda yakalandı

Sakarya’da narkotik ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Ceylan
Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri narkotik operasyonunda yakalandı
  • ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda D.G. (29), M.Y. (39), M.A. (39), S.B.Ö. (25), B.A. (33) ve A.U. (28) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 3 farklı ikamette yapılan aramalarda 133,35 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 42,91 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 25 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden M.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak" suçlarından 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. A.U.'nun ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G. ve M.Y. yürütülen soruşturma kapsamında, M.A., A.U., S.B.Ö. ve B.A. ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#SAKARYA #SERDİVAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri narkotik operasyonunda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA