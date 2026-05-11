İstanbul’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2022 yılında meydana gelen 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cezası 4 Mayıs'ta kesinleşen M.Z.'nin Bağcılar'daki evi tespit edildi. Düzenlenen gözaltına alınan hükümlü M.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

