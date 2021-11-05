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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:24 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:24

15 yıllık hapis cezası onanan Çilem Doğan: "Bu kararla tüm kadınlar mahkum oldu"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
15 yıllık hapis cezası onanan Çilem Doğan: Bu kararla tüm kadınlar mahkum oldu

Kendisini fuhuşa zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan’ın 15 yıllık hapis cezası onandı. Doğan, “8 yaşındaki kızımı ve dünyadaki bütün kadınları mahkûm ettiler” dedi

Adana'da, 2015'te kendisini fuhuşa zorlayan kocası Hasan Karabulut'u (33) boğuşma sırasında tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a (30), yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.



DÜZELTME TALEP EDİLECEK

Olaydan bir yıl sonra kefaletle serbest bırakılan, ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Bu kararla aslında beni mahkûm etmediler, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ve dünyadaki bütün kadınları mahkûm ettiler. Bir ay içinde cezaevine gireceğim. 8 yaşındaki o kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Çok üzgünüm, adalete olan inancımı kaybetmedim, mücadelemize devam edeceğiz. Dayanışma çok güçlü, umutlarım bitmedi, kadın mücadelesi kazanacak" dedi. Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise kararın adil olmadığını ve erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade ederek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na başvurup karar düzeltme talebinde bulunacaklarını belirtti.

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15 yıllık hapis cezası onanan Çilem Doğan: "Bu kararla tüm kadınlar mahkum oldu"
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