15 yıllık hapis cezası onanan Çilem Doğan: "Bu kararla tüm kadınlar mahkum oldu"





DÜZELTME TALEP EDİLECEK

Olaydan bir yıl sonra kefaletle serbest bırakılan, ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Bu kararla aslında beni mahkûm etmediler, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu ve dünyadaki bütün kadınları mahkûm ettiler. Bir ay içinde cezaevine gireceğim. 8 yaşındaki o kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Çok üzgünüm, adalete olan inancımı kaybetmedim, mücadelemize devam edeceğiz. Dayanışma çok güçlü, umutlarım bitmedi, kadın mücadelesi kazanacak" dedi. Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise kararın adil olmadığını ve erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade ederek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na başvurup karar düzeltme talebinde bulunacaklarını belirtti.