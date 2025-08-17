15 yıllık kuyumcu kilolarca altınla yurt dışına kaçtı

Olay, 31 Temmuz'da İzmit'in Tepecik Mahallesi Kuyumcular Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre 3,5 milyon TL değerinde altın almak için Mamay Kuyumculuk'a ödeme yapıp senet imzalayan bir müşteri, ürünlerini teslim alamayınca dolandırıldığını düşünerek Zafer Mamay'dan şikayetçi oldu. Kuyumcu dükkanına gelen polis ve icra ekipleri, kepenklerin kapalı olduğunu gördü. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, vitrinlerin ve kasaların boşaltıldığını fark etti.

ESNAFTAN BORÇ ALDI, 1 DAİREYİ 3 KİŞİYE SATTI

Kuyumcu Zafer Mamay'ın ortadan kaybolmadan bir gün önce çarşıdaki diğer esnaftan borç para aldığı ve üzerindeki mülklerini hülleli satış yöntemiyle elden çıkardığı öğrenildi. Sadece aldığı borç miktarının yaklaşık 20 milyon TL olduğu iddia edilen Mamay'ın, elindeki dairelerden birini de senet karşılığında 3 farklı kişiye sattığı öne sürüldü.

BİR HAFTA GECİKSEM BENİM DE ALTINLARIM GİDECEKTİ

Müşterileri, Mamay'ın yaklaşık 15 senedir kuyumculuk yaptığını ve bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti. Mağdur vatandaşlardan biri, parasını verdiği altınları teslim etme bahanesiyle Mamay'ın kendisini 8 gün oyaladığını belirterek, "En sonunda avukatımla geleceğimi söyleyince altınlarımı alabildim. 1 hafta daha geciksem benim de param gidecekti." dedi.

BOSNA HERSEK'E KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

İcralık olan Mamay'ın, ekipler gelmeden önceki gece yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor. Mağdur vatandaşlar şahsın Bosna Hersek'e kaçtığını öne sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, 50'den fazla vatandaş Mamay'dan şikayetçi oldu.