Uyuşturucuyla mücadele kapsamında seri operasyonları sürdüren İstanbul Emniyeti; Tuzla İlçesi'nde iki adrese ve bir araca baskın yaptı. İki kişi; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 150 bin adet "Pregabalini adlı uyuşturucu etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin sevkiyatı sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan iki suç ortağı sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

150 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler