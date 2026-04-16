155 yıllık İETT’de mali iflas ve hizmet çöküşü

İBB Meclisi nisan ayı oturumunda yapılan oylamada, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu 83 ret oyuna karşılık 133 oyla kabul edildi. Raporun onaylanmasına rağmen Cumhur İttifakı üyeleri, kurumun mali ve teknik tablosunun "iflas" sinyalleri verdiğini belirtti.

BORÇ YÜKÜ GELİRİ AŞTI: 33 MİLYAR LİRALIK DEVASA KARA DELİK

Mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İETT'nin borç tablosundaki korkutucu artışı rakamlarla gözler önüne serdi. 2019 yılında 725 milyon lira olan toplam borcun, 2025 yılında yaklaşık 33 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken Uyanık, şunları söyledi: "2025 yılı gelir bütçesi yaklaşık 31 milyar lira olan bir kurumun borcu 33 milyar liraya ulaşmıştır. Kendi gelirinden daha fazla borcu olan bu tablo, İETT'nin mali olarak iflas ettiğinin açık resmidir. 2019'da bütçe açığı yüzde 7 iken, 2025'te bu oran neden yüzde 29'a çıkmıştır?"

HEDEFLERDE "SIFIR" ÇEKEN YÖNETİM: YATIRIMLAR DURDU

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, İETT'nin stratejik hedeflerinin kağıt üzerinde kaldığını vurguladı. Faaliyet raporundaki "gerçekleşme" sütunlarının boş kaldığını belirten Hayal, şu verileri paylaştı:

YENİ ARAÇ ALIMI: Hedeflenen 555, gerçekleşen SIFIR.

YENİ KAPALI DURAK: Hedeflenen 300, gerçekleşen SIFIR.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜMÜ: Hedeflenen 50, gerçekleşen SIFIR.

BAKIMSIZLIK VE SİSTEMATİK ARIZA SORUNU

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Sayıştay raporlarına da yansıyan 68 farklı bulguya değinerek, sistemin bakımsızlıktan çöktüğünü ifade etti. Günde ortalama 55 bin sefere dışarıdan müdahale edilmek zorunda kalındığını belirten Çağlayan, "Vatandaş durağa gidiyor ama otobüs gelmiyor. Seferler iptal oluyor, konfor düşüyor. Bu plansızlık ve bakımsızlık nedeniyle İstanbullu her gün yollarda kalıyor" dedi.

TRAFİKTE 118 SAATLİK ÇİLE VE %1515 ZAM

Cumhur İttifakı üyeleri, artan bilet fiyatları ile düşen hizmet kalitesi arasındaki tezatlığa dikkat çekti. 2019'da 2,60 lira olan biletin 2026'da 42 liraya yükseldiğini yüzde bin 515 artış olduğunu ifade eden Meclis Üyesi Şule Hayal, buna rağmen İstanbul'un trafik yoğunluğunda dünya birincisi olduğunu hatırlattı: "Vatandaşımız yılda ortalama 118 saatini, yani ömrünün 5 gününü trafikte harcıyor. Yatırımların hayata geçirilmediği her dakika, İstanbulluların hayatı zindan ediliyor. Trafik oranları yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda."

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFI KADERİNE TERK EDİLDİ

Toplantıda ayrıca özel halk otobüsü esnafının ödenmeyen hak edişleri de gündemdeydi. Cumhur İttifakı, esnafın belediyeden alacaklarını tahsil edemediği için araçlarını yenileyemediğini, hatta personeline karşı mahcup duruma düştüğünü belirtti. İETT'nin yüksek maliyetlerine rağmen esnafın çok daha uygun maliyetle hizmet ürettiği ancak bu sistemin "ödüllendirilmek yerine cezalandırıldığı" vurgulandı.