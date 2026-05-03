16 ilde 16 ayrı suç örgütüne eşzamanlı operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı
KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde 16 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3.5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; dolandırıcılık, baskı ve tehditle gasp, uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, yasadışı para transferine aracılık, resmi belgede sahtecilik, silah kaçakçılığı, tefecilik gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.
EL KONULDU
Operasyonlarda şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı
'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.