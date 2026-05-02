16 ilde 16 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon: 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edildi

Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri, Giresun, Adana, Muğla, Kahramanmaraş, Ağrı, Tekirdağ, Sinop, Tunceli, Manisa, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te 16 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana ve Muğla'da baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Tunceli'de resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri, Manisa'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve 1.060 banka hesabına el konuldu. Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.