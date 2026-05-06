1.6 milyarlık kara para örgütüne darbe

İzmir merkezli 8 ilde 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 2025'te bir ihbarla başlayan soruşturma kapsamında, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasadışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi. Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi. Tek merkezden yönetilen bir sistem kuran çetenin, banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu tespit edildi. Hiyerarşik düzende ilerleyen sistemde, bahis sitelerine yatırılan paraların önce "ilk kademe hesaplara" alındığı, ardından sistematik şekilde üst hesaplara aktarıldığı ve hesaplar arasında çapraz transferler gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İzmir merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'da dün sabah saatlerinde düğmeye basan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap da ele geçirildi. Yasadışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı saptandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan, gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle mücadelemiz sürecektir. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz" dedi.