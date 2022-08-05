Haberler Yaşam Haberleri 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 22:40 Son Güncelleme: 5.8.2022 22:40

16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

16 Nisan 2022’de Güney Kore’de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları’na girmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?

A- Frizbi
B- Beyzbol Topu
C- Kağıt uçak (CEVAP)
D- Bumerang

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16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinnes Dünya Rekorları'na girmiştir?
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