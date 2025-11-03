16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başlıyor!

ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, etkinlik sektörünün Oscar'ı kabul edilen "Ace of MICE Awards 2020"de "En İyi Festival" kategorisinde 1. seçilmişti. Dünya çapında 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile Türkiye'nin önde gelen sanat elçilerinden olan Şefika Kutluer; "İtalyan Devlet Nişanı", "Avusturya Devleti Altın Nişanı", "Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve "Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası" sahibi ve "UNICEF'in İyi Niyet Elçisi" olarak da dikkat çekiyor. Kutluer, Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne de layık görülmüştü.