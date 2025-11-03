16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başlıyor!

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivalde Şefika Kutluer'e Festival Strings, Medine Tuganova, Marvida Huseynova, Natalia Pashnova gibi önemli müzisyenler eşlik edecek. 'Sihirli Flüt' olarak da anılan Kutluer; 16 Kasım, 25 Kasım, 2 Aralık 2025 ve 14 Ocak 2026 tarihlerinde, farklı programlar ve sanatçılarla birlikte Ankaralı sanatseverle buluşacak. Festivale ilişkin tüm detaylara www.sefikakutluerfest.com interneti adresi üzerinden erişilebiliyor.
'VEFA BORCUM'
2010 yılında Ankara'da başlayan, sonraki yıllarda Anadolu'nun farklı kentlerine de açılan "Uluslararası Şefika Kutluer Festivali"nde bugüne kadar; Almanya'dan Rusya'ya, Çin'den Meksika'ya, Kore'den Yunanistan'a kadar birçok ülkeden renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı. Dev organizasyon hakkında görüşlerini paylaşan Kutluer, "Doğduğum kent Ankara'ya vefa borcumu ödemek için 16 yıldır düzenlediğim ve 100'ün üzerinde performans gerçekleştirdiğimiz 'Doğu Batı ile Buluşuyor' temalı Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde Ankaralı müzikseverlerle tekrar buluşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLERE DOYMUYOR
Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, etkinlik sektörünün Oscar'ı kabul edilen "Ace of MICE Awards 2020"de "En İyi Festival" kategorisinde 1. seçilmişti. Dünya çapında 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile Türkiye'nin önde gelen sanat elçilerinden olan Şefika Kutluer; "İtalyan Devlet Nişanı", "Avusturya Devleti Altın Nişanı", "Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve "Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası" sahibi ve "UNICEF'in İyi Niyet Elçisi" olarak da dikkat çekiyor. Kutluer, Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne de layık görülmüştü.