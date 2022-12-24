16 yaşındaki Emir’in ölümü yürekleri yaktı! Hurda araç içinde bulundu

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki yeni sanayi sitesinden gelen bir ihbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, terk edilmiş hurda bir aracın içerisinde 16 yaşındaki bir çocuğun cesedi ile karşılaştı. Yapılan kontrollerde cesedin, 2006 doğumlu olan Emirhan Yavuz'a ait olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre Yavuz'un uçucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

PARÇALANMIŞ AİLE DRAMI

Balıkesir'i yasa boğan üzücü olayın ardından kahreden bir dram çıktı. 16 yaşındaki Emirhan Yavuz'un anne ve babasının anlaşamayarak ayrıldığı, Yavuz'un bir süredir dedesinde kaldığı öğrenilirken, dedesinin yanından da ayrılan çocuğun sanayi sitesindeki hurda ve terk edilmiş araçlarda kaldığı öğrenildi. Talihsiz çocuğun, son olarak sığınmak için girdiği terk edilmiş bir araçta uçucu madde kullandığı ve buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi otopsi sonrası netlik kazanacak.