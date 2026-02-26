16 yaşındaki Defne kaza kurbanı oldu

Mersin
ve Çorum
'daki 3 motosiklet kazasında, 16 yaşındaki bir genç kız ve 19 yaşındaki 2 genç öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan turizm meslek lisesi 10. sınıf öğrencisi Defne Su Çelik'in (16) kullandığı motosiklet ile S.U. (30) yönetimindeki hafif ticari araç, önceki gün Şenoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı. Yola savrulan Defne Su Çelik ölürken, arkasında bulunan arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı. Karadağ ambulansla hastaneye kaldırılırken, ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ise kerem Mavzer'in (19) kullandığı motosiklet ise T.C. idaresindeki kamyonet, Tekmen mahallesindeki Erenler Caddesinde çarpıştı. Ağır yaralı olarak Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mavzer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çorum'un Kargı İlçesinde, Tunahan Hakkı Biçer'in (19) kullandığı motosiklet Halılar köyünde B.P. yönetimindeki otomobille Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. -