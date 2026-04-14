16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı!

Çarpmanın etkisiyle yaya M.S.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün kız arkadaşı G.İ. (16) yaralandı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan ve motosikletini arkadaşlarının sakladığı öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ve araç sahibine toplam 146 bin 217 lira para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz ay saat 18.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz M.K.'nin kullandığı motosiklet, caddede seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.S.H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrildi; kazada yaya M.S.H. ile sürücünün arkasında bulunan kız arkadaşı G.İ. yaralandı.

KAZADAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada yaralanan yaya M.S.H. ile motosiklette bulunan yolcu G.İ.'ye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü M.K.'nin kazanın ardından olay yerini terk ettiği ve motosikletini de arkadaşlarının sakladığı öğrenildi.

146 BİN 217 LİRA CEZA KESİLDİ

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Kaza yerini terk etmek' maddelerinden; araç sahibine ise 'Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' ve 'Muayenesiz araç kullandırmak' maddelerinden toplam 146 bin 217 lira para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.