16 yaşındaki gence arkadaş kurşunu

Konya'da bayram tıraşına giden 16 yaşındaki gencin yolunu kesen mahalle arkadaşı, tüfekle ateş etti. Gencin vücuduna isabet eden 54 saçmadan çoğu çıkarılamadı. Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde babasıyla birlikte çiftçilik yapan Yiğit Kardaş (16), çarşamba günü bayram tıraşı olmak için gittiği berberde sıra olduğunu görünce kardeşini sırada bırakıp fırından aldığı ekmeği eve götürüp köpeklerine verdi. Daha sonra yolda rastladığı 3 arkadaşı ile birlikte yürümeye başlayan Yiğit ve arkadaşlarının önüne elinde tüfekle aynı yaşlardaki D.Ç. çıktı. Yanındaki 3 arkadaşı panikle kaçarken Yiğit ise D.Ç. ile aralarında bir problem olmadığı için kaçmadı.
ARKADAN VURDU
Yiğit, hvaya doğru ateş eden D.Ç.'ye sakin olması gerektiğini söyleyerek tüfeği elinden bırakmasını istedi. D.Ç. ise Yiğit arkasını döner dönmez iki el ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Yiğit Kardaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kardaş'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan D.Ç. ise tutuklandı. Yaşananlara tepki gösteren Yiğit'in ailesi, oğullarının hiçbir suçu olmadan dehşeti yaşadığını ve adaletin yerini bulması gerektiğini dile getirdi.