16 yaşındaki gencin acı sonu! Aynaya çarpıp yola savruldu, minibüsün altında kaldı

Kaza, dün saat 20.50 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi ile Tümen Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Emircan Çetin bisikletiyle seyir halindeyken park halindeki bir aracın aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç, yola savruldu.

Bu sırada Sabit A. idaresindeki minibüs, yola düşen Emircan Çetin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emircan Çetin, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Sabit A.'nın, "Hareket halindeydim, bir anda çocuk önüme düştü. Fren yaptım ama yapacak bir şey yoktu" dediği öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.