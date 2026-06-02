Haberler Yaşam Haberleri 16 yaşındaki gencin acı sonu! Aynaya çarpıp yola savruldu, minibüsün altında kaldı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 09:24

16 yaşındaki gencin acı sonu! Aynaya çarpıp yola savruldu, minibüsün altında kaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle ilerlerken park halindeki bir aracın aynasına çarpan 16 yaşındaki Emircan Çetin, dengesini kaybederek yola düştü. O sırada seyir halindeki minibüsün çarptığı Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
16 yaşındaki gencin acı sonu! Aynaya çarpıp yola savruldu, minibüsün altında kaldı
  • ABONE OL

Kaza, dün saat 20.50 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi ile Tümen Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Emircan Çetin bisikletiyle seyir halindeyken park halindeki bir aracın aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç, yola savruldu.

Bu sırada Sabit A. idaresindeki minibüs, yola düşen Emircan Çetin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emircan Çetin, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Sabit A.'nın, "Hareket halindeydim, bir anda çocuk önüme düştü. Fren yaptım ama yapacak bir şey yoktu" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
16 yaşındaki gencin acı sonu! Aynaya çarpıp yola savruldu, minibüsün altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA