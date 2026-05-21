16 yaşındaki husumetlisini sokak ortasında başından vurdu! Daha önce 8 kilo eroinle yakalanmış

Giriş Tarihi: 21.05.2026 18:52 Son Güncelleme: 21.05.2026 18:58

Konya’da 20 yaşındaki Cebrail Dümaner, aralarında husumet olduğunu ileri sürdüğü Berat Zan’ı (16) sokak ortasında başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Zan, yaşam mücadelesi verirken, Dümaner silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Dümaner’in 2023 yılında uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan operasyonda 8 kilo eroinle yakalanıp, tutuklandığı, 1 yıl sonra tahliye olduğu öğrenildi.

TOLGA YANIK
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Hakim Giray Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Cebrail Dümaner ile Berat Zan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Cebrail Dümaner yanında taşıdığı tabanca ile Zan'ı başından vurup, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Berat Zan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Saldırgan Cebrail Dümaner ise suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Dümaner ilk ifadesinde Berat Zan ile aralarında önceye dayalı husumet bulunduğunu, sokak üzerinde karşılaştıklarını, Berat'ın tabanca çıkartıp kendisine ateş ettiğini, kendisinin de Berat'a doğru ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü.

UYUŞTURUCUDAN SABIKALARI VAR

Şüpheli Cebrail Dümaner'in 2023 yılında uyuşturucu şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo eroinle yakalanıp, tutuklandığı, 2024 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

Yaralı Berat Zan'ın ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan kaydının olduğu, basit yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan aranmalarının olduğu belirtildi. Zan'ında daha önce cezaevine girip tahliye olduğu ileri sürüldü.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#KONYA

