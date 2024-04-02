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Giriş Tarihi: 2.4.2024 20:34 Son Güncelleme: 2.4.2024 21:07

16 yaşındaki inşaat işçisinin ölümünde 2 tutuklama

Ankara’da yıkım aşamasındaki binanın moloz kaldırma çalışması sırasında çöken istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Rasim Yılmaz’ın ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
16 yaşındaki inşaat işçisinin ölümünde 2 tutuklama

Ankara'nın Çankaya ilçesi GMK Bulvarında yıkım aşamasındaki binanın moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 16 yaşındaki inşaat işçisi Rasim Yılmaz hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheli gözaltına aldı.

ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden şantiye şefi ile fenni mesul, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Hakimlik, iş makinesi operatörünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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16 yaşındaki inşaat işçisinin ölümünde 2 tutuklama
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