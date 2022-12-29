Sıla’nın katilinin cezası belli oldu: İbretialem olsun diye asılmaya razıyım, ölümü hak ediyorum..

"KIZIMIZA MÜJDEYİ VERDİK"

Katil zanlısı Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması sonrası Şentürk'ün babası Bekir Şentürk SABAH'a konuştu. Baba Şentürk, "Mahkeme müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Adalet yerini buldu. Hepimiz bu sonuca çok sevindik. Kızım mezarda ama katili ise ömür boyunca hapiste acı çekerek ölecek. Bizim içimiz yandı, başkaları yanmasın. Evlat acısı çok büyük bir acı. Adaletin verdiği karar yanan yüreğimize bir nebze su serpti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Artık kızımın katili o cezaevinde acıyla yaşayacak, gün yüzü görmeyecek. Katilin cezası belli olduktan sonra annesiyle birlikte kızımım mezarına gelip ona müjdeyi verdik" dedi.