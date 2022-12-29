Sıla’nın katilinin cezası belli oldu: İbretialem olsun diye asılmaya razıyım, ölümü hak ediyorum..

Giresun'da, eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Gökçek , 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Gökçek mahkemedeki son savunmasında ise "'İbretialem olsun diye asılmaya razıyım, ölümü hak ediyorum" dedi.
Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek(21), 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile evlerinde tartıştı. Sılanın ailesi tarafından nişan atma meselesi ve aileyi arayarak tehdit etme iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, evin mutfağından aldığı ekmek bıçağıyla Sıla'nın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek evden kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek(21) hakkında, "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti Hüseyin Can Gökçek'e "kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verdi.
Katil zanlısı Gökçek mahkemede karar öncesi verdiği son savunmasında "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; Gerekli en ağır cezayı almaya razıyım." dedi. Gökçek'in "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.
"KIZIMIZA MÜJDEYİ VERDİK"
Katil zanlısı Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması sonrası Şentürk'ün babası Bekir Şentürk SABAH'a konuştu. Baba Şentürk, "Mahkeme müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Adalet yerini buldu. Hepimiz bu sonuca çok sevindik. Kızım mezarda ama katili ise ömür boyunca hapiste acı çekerek ölecek. Bizim içimiz yandı, başkaları yanmasın. Evlat acısı çok büyük bir acı. Adaletin verdiği karar yanan yüreğimize bir nebze su serpti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Artık kızımın katili o cezaevinde acıyla yaşayacak, gün yüzü görmeyecek. Katilin cezası belli olduktan sonra annesiyle birlikte kızımım mezarına gelip ona müjdeyi verdik" dedi.