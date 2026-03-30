Haberler Yaşam Haberleri 16 yaşındaki sürücünün çarptığı bebek öldü
Giriş Tarihi: 30.03.2026

İstanbul’da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.E. faciaya neden oldu. B.E., dedesiyle trafik ışıklarında bekleyen 2 yaşındaki Arya’nın bulunduğu bebek arabasına çarptı. Küçük kız kurtarılamadı

İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
