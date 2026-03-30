16 yaşındaki sürücünün çarptığı bebek öldü

İstanbulMaltepe'de 16 yaşındaki B.E.'nin kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.