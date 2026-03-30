16 yaşındaki Tuana’nın organları bağışlandı

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDU"

Acılı baba Ahmet Torun, kızının gözleri dışında tüm organlarını bağışladıklarını belirterek, yaşanan sürecin büyük bir travmayla başladığını ifade etti. Kızının maruz kaldığı olaylara rağmen güçlü durmaya çalıştığını dile getiren Torun, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Torun, tutuksuz yargılama kararının bazı çevrelerce yanlış yorumlandığını belirterek , bu süreçte kızının yeniden sosyal medya üzerinden saldırıya uğradığını öne sürdü. Yaşanan tüm zorluklara rağmen kızının hayata tutunmaya çalıştığını belirten baba, genç kızın annesinin çalıştığı iş yerine gitmek isterken trafik kazası geçirdiğini söyledi.