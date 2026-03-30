16 yaşındaki Tuana’nın organları bağışlandı

Giresun'da, CHP'li Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Ekif Torun, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın ailesi, örnek bir karara imza atarak organlarını bağışladı.
"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDU"
Acılı baba Ahmet Torun, kızının gözleri dışında tüm organlarını bağışladıklarını belirterek, yaşanan sürecin büyük bir travmayla başladığını ifade etti. Kızının maruz kaldığı olaylara rağmen güçlü durmaya çalıştığını dile getiren Torun, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Torun, tutuksuz yargılama kararının bazı çevrelerce yanlış yorumlandığını belirterek , bu süreçte kızının yeniden sosyal medya üzerinden saldırıya uğradığını öne sürdü. Yaşanan tüm zorluklara rağmen kızının hayata tutunmaya çalıştığını belirten baba, genç kızın annesinin çalıştığı iş yerine gitmek isterken trafik kazası geçirdiğini söyledi.
"ORGANLARIYLA YAŞAYANLAR DİK DURSUN"
Organ nakli yapılacak kişilere de mesaj gönderen Torun, "Kızımın organlarını taşıyan insanlar dik dursun, kimseye boyun eğmesin, iyilikten ayrılmasın. Organlarının kıymetini bilsinler" ifadelerini kullandı. Öte yandan kazayla ilgili tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın, Görele'de Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait bir restoranda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.