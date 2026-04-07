160 kişi mağdur oldu! Senet vurgununda 4 gözaltı, 1 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma çerçevesinde 4 Nisan 2026 tarihinde Kocaeli ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, söz konusu şirketle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli,tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.