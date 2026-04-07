Haberler Yaşam Haberleri 160 kişi mağdur oldu! Senet vurgununda 4 gözaltı, 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 7.04.2026 00:10

160 kişi mağdur oldu! Senet vurgununda 4 gözaltı, 1 tutuklama

Kocaeli Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin vadeli araç alım-satımı üzerinden verdiği senetleri ödememesi sonucu yaklaşık 160 kişi mağdur oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol ile serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
160 kişi mağdur oldu! Senet vurgununda 4 gözaltı, 1 tutuklama
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma çerçevesinde 4 Nisan 2026 tarihinde Kocaeli ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, söz konusu şirketle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli,tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

160 kişi mağdur oldu! Senet vurgununda 4 gözaltı, 1 tutuklama
