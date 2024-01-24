Haberler Yaşam Haberleri 1.65 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.65 Boy İdeal Kilo Nedir?
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:41 Son Güncelleme: 24.1.2024 16:49

1.65 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.65 Boy İdeal Kilo Nedir?

Vücut kitle indeksi, ideal kilonun ne kadar olması gerektiğini anlamayı sağlar. Boy ve kilo baz alınarak yapılan işleme göre bir sonuca varılır. Hesaplama yapılırken ağırlık, boy uzunluğunun karesine (kg/m2) bölünür. Böylece mevcut kilo ile olması gereken kilo arasındaki fark ortaya çıkar. Sıkça sorulanlardan biri de 1.65 boy kaç kilo olmalı, kadın ve erkek için 1.65 boy ideal kilo nedir sorularıdır.

1.65 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.65 Boy İdeal Kilo Nedir?

Bir kişinin, boyuna göre ideal kiloda olup olmadığını anlamak için vücut kitle indeksi hesaplamasının yapılması şarttır. Ancak bu yöntem ile vücudun yağ ve kas oranını anlamak mümkün değildir. Sadece kilo ve boy üzerinden bir işlem yapılır ve sonuca göre obezite riski de anlaşılır. Normal değerlerde olup olmadığını öğrenmek isteyenler için 1.65 kaç kilo olmalı, kadın ve erkek için 1.65 boy ideal kilo nedir merak uyandırıcıdır.

1.65 Boy Kaç Kilo Olmalı?

Sağlıklı bir yaşam için boy ile kilonun ideal oranda olması gerekir. Beslenmeye dikkat etmek, yeterli sıvı tüketmek, spor yapmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak bu anlamda faydalı olabilir. Her insanın boy ve kilosu birbirinden oldukça farklıdır. Buna yağ, kas ve su oranlarını eklemek de mümkündür. Örneğin, 80 kg olan iki kişiden birinin kas oranı daha yüksek iken diğerinin ise yağ oranı daha fazla olabilir. Bu nedenle, söz konusu değerlerin hepsine ayrı ayrı baktırmak gerekir. Vücut kitle indeksi hesaplaması da bunlar arasında yer alır. Bu işlemi yapabilmek için kişinin boyunun ölçülmesi ve tartılması gerekir. Kilo ve boyun kaç olduğu öğrenildikten sonra ağırlık, boyun karesine bölünür. Çıkan sonuç ise yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklı şekilde yorumlanabilir. 1.65 boyundaki bir kişinin ideal kilosu ise 50,4 kg - 67,8 kg aralığında olmalıdır. Bu değerlerin altındakiler zayıf, biraz üstündekiler fazla kilolu ve daha üstündekiler ise obezite sınıfında değerlendirilir.

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

Boy-kilo indeksi hesaplaması, kişinin kilolu mu, zayıf mı, yoksa kiloya göre normal bir ağırlıkta mı olduğunu anlamayı sağlar. Halihazırda bu hesaplamayı yapan birçok uygulama bulunmaktadır. Ancak kişiler, çok basit bir formül ile kendileri de sonuca ulaşabilir.

  • Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m2.)
  • İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri × Boy uzunluğunun karesi

Örnek: 80 kg bir kişinin boyu 1.80 ise vücut kitle indeksi şu şekilde hesaplanır:

VKİ = 80/ (1.80×1.80) = 24,7 kg/m2 şeklindedir ve kişi normal kategorisindedir.

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1.65 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.65 Boy İdeal Kilo Nedir?
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