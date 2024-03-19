Haberler Yaşam Haberleri 17-18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 17-18 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?
Giriş Tarihi: 19.3.2024 16:31 Son Güncelleme: 19.3.2024 16:31

17-18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 17-18 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

Anne karnındaki bir bebek, gebeliğin 17-18. haftalarında ortalama olarak bir elma büyüklüğündedir. Bu evrede, ultrason ile görüntülenecek büyüklüğe ulaşır. Yüz hatları yavaş yavaş oluşmaya başlar ve anne karnındaki hareketliliği de artar. Organlarının ve uzuvlarının gelişimi devam ederken boyut olarak da gittikçe büyür. Bununla ilgili olarak 17-18 haftalık gebelik kaç aylık ve hamilelikte 17-18 hafta kaçıncı aya denk gelir sıkça merak edilir.

17-18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 17-18 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

17-18. haftalık gebelikte, bebek büyümeye devam ederken annede ise ruhsal ve duygusal problemler oluşabilir. Bulantılar gittikçe azalır ve karında hafif bir büyüme gözlemlenir. Bebeğin kilosundaki artışa bağlı olarak bel ve sırt ağrıları da oluşabilir. Büyümeye devam eden bebeğin cinsiyeti de 17-18. haftalarda ortaya çıkar. Ek olarak, 17-18 haftalık gebelik kaç aylık ve hamilelikte 17-18 hafta kaçıncı aya denk gelir bilmekte fayda vardır.

17-18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık?

Gebelikte 17-18. haftalar, 4 ay 1-2 haftalık bir süreyi işaret eder ve bu nedenle annenin 4,5 aylık hamile olduğunu söylemek mümkündür. Buradan anlaşılacağı üzere 17-18 haftalık bir gebelik, ikinci trimesterine girmiş demektir. Bu durum ise anne açısından çok daha iyidir. Çünkü hamileliğin ikinci trimesteri, ilkine göre çok daha kolay geçer ve bazı şikayetlerde azalma görülür. Bulantıların azalması ile birlikte bir rahatlama gözlemlenir ve anne adayı kendini daha enerjik hisseder. Bebek geliştikçe hareketliliği de artar ve anne de bunu hisseder. Rahim büyüyüp genişledikçe pelvik bölgede ağrı ve baskı meydana gelebilir. Bu durum ise sık idrara çıkma gibi bir duruma yol açabilir. Ayrıca annenin karnının büyümesine ek olarak, memeleri de büyüyebilir ve hassasiyet meydana gelebilir. Deride pigmentasyon artışı yaşanabilir ve cildin genişlemesine bağlı olarak çatlaklar oluşabilir. İştah artışı ile birlikte anne adayı kilo almaya devam eder.

17-18 Haftalık Gebelikte Anne Nelere Dikkat Etmeli?

Anne adaylarının, bebeklerin sağlıklı gelişmesi ve doğması için dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Gebelikte, 17-18. haftalara ulaşmış anneler tarafından yapılması tavsiye edilenler şu şekilde sıralanabilir:

  • İdeal oranda vitamin, mineral ve protein alımına dikkat edilmeli ve sağlıklı beslenmeye çalışılmalıdır.
  • Hafif egzersizler yapmak, anne adayının genel sağlığını destekler. Fakat ağır egzersizlerden kaçınmak ve fazla zorlamamak gerekir.
  • Düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve randevuları ihmal etmemek oldukça önemlidir.
  • Doktorun önerdiği şekilde reçete ettiği ilaçlar ve vitamin takviyeleri aksatılmadan kullanılmalıdır.
  • Alkol, sigara ve aşırı kafein tüketimi gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.
  • Stresten kesinlikle uzak durulmalı ve gerektiği takdirde bir psikoloğa gidilmelidir. Çünkü stres, hem anne adayı hem de bebeği için zararlıdır.
  • Kan dolaşımı ve organların çalışması için yeterli miktarda su tüketildiğinden emin olunmalıdır.
  • Enfeksiyon oluşumunu önlemek için hijyen hususunda ekstra özen gösterilmelidir.
  • Ev temizliği yaparken zehirlenme tehlikesine karşı aşırı kimyasal kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Bebeğin sağlığı için doktorun kontrolü altında gereken aşılar ihmal edilmeden yaptırılmalıdır.
  • Uyku düzenine son derece dikkat edilmeli, dinlenilmeli ve stres ve kaygıdan uzak durulmalıdır.

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17-18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 17-18 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?
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