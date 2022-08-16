17 Ağustos depreminde kaç kişi vefat etti? 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu, merkez üssü neresi?

17 Ağustos veya Marmara depremi hala hafızlarımızda kazılı ve hiçbir zaman gitmeyecek. 16 Ağustos gecesi insanlar yataklarına girip uyuduklarında böyle bir şeyin yaşanacağını kimse tahmin etmedi. 7.6'lık depremle birlikte binlerce insan hayatını kaybetti, 300 binden fazla ev ve iş yeri hasar gördü. Vatandaşlar 17 Ağustos depreminde kaç kişi vefat etti sorusunu yöneltiyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi nerede oldu? İşte detaylar!
17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU, MERKEZİ NERESİ?
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 Mw(USGS, Kandilli Rasathanesi) büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?
17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu'na göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.
Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.
Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.