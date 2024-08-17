17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri fotoğraflarla anıldı

Kocaeli, 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce canını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine dikkat çekmek amacıyla depremin yıl dönümünde bir dizi program gerçekleştirdi. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda, çeşitli deprem görsellerinin yer aldığı 17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

DEPREM GÖRSELLERİ SERGİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sergide, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra çekilen, içinde birçok ibretlik karenin yer aldığı fotoğraflar İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda vatandaşların dikkatine sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta, depreme ve afetlere yönelik bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı. Ayrıca çocuklara yönelik içerisinde balon, düdük ve el fenerlerinin bulunduğu hediye paketleri de verildi.