17 bin kişilik gönül sofrası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca üç farklı bölgede toplam 17 bin kişiye iftar veriyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hem yurtiçinde hem de yurtdışında ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bizler böyle güzel bir ülkede huzurlu bir şekilde iftar yaparken dünyanın birçok yerinde savaşlar ve huzursuzluklar yaşanıyor. Evi barkı yıkılmış, yiyeceği olmayan, içme suyuna ulaşamayan, kalacak çadırı bulunmayan kardeşlerimiz var. Allah yardımcıları olsun. Bu durum içinde bulunduğumuz ülkenin kıymetini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Hamdolsun ülkemizin her tarafı huzur içerisinde. Gazze'de her akşam 1000 kişilik iftar veriyoruz. Gazze'de sadece ramazan ayında değil, ramazan öncesinde de yardım faaliyetlerine başlamıştık. Epey süredir orada yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Suriye'nin Lazkiye kentinde de her akşam 1000 kişiye iftar veriyoruz. Şehrimizde ise her gün 15 bin kişiyi iftar sofralarında ve çadırlarda sıcak yemekle buluşturuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal yardımlar konusundaki hassasiyetine de değinen Sekmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize ifade ettiği gibi 'Açta, açıkta kimseyi bırakmayın, arayıp bulun, halini hatırını sorun' anlayışıyla bu görevleri seve seve yerine getiriyoruz. Mevlam bu günlerin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını nasip etsin. Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız" diye konuştu.