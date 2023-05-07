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Giriş Tarihi: 7.5.2023 23:08 Son Güncelleme: 7.5.2023 23:19

17 futbolcu zehirlendi!

U-17 Elit Lig kategorisinden final oynama hakkı kazanan Kocaelispor'lu futbolculardan 8'i, yine aynı otelde kaldıkları öğrenilen Bursa Yıldırımspor'da 5, Bursaspor' da ise 4 futbolcu olmak üzere 17 futbolcu zehirlendi.

ABBAS ÇAKAR
17 futbolcu zehirlendi!

2. Lig'de bir puan alması durumunda şampiyon olacak olan Kocaelispor'da büyük sevinç yaşanırken U-17 takımında ise şok bir gelişme yaşandı. Kaldığı otelde yediği menemenden 8 futbolcu zehirlendi. Futbolcular kaldıkları oda da dinlendiriliyor

8 FUTBOLCU ZEHİRLENDİ

Bu sezon gösterdiği performansla U-17 Elit Lig kategorisinden final oynama hakkı kazanan Kocaelispor Pazartesi saat 18.00'de Yomraspor ile Antalya'da TFF'nin belirlediği bir otelin sahasında karşılaşacak. Ancak yeşil-siyahlı ekipte şok bir gelişme yaşandı. Kaldığı otelde yediği menemenden 8 futbolcu zehirlendi. Ayrıca Bursa Yıldırımspor'da 5, Bursaspor' da ise 4 futbolcu zehirlendi.

ERTELEME YAPILMADI

Bulantı, kusma ve ishal gibi ortak şikayetleri bulunan futbolcular otel odalarında dinlenmeye geçti. Federasyona başvuru yapan Kocaelispor Yönetimi final maçının ertelenmesi için önce olumlu cevap alsa da,daha sonra erteleme yapılmaması üzerine büyük şok yaşadı.

GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine oldukça tepkili olan Kocaelispor Yönetimi erteleme olması için çalışmalarını sürdürüyor. Zehirlenme olayı hakkında ise taraflardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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17 futbolcu zehirlendi!
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