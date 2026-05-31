17 göçmen son anda kurtarıldı

Giriş Tarihi: 31.05.2026

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, 28 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden KB-117 ve KB-41 borda numaralı sahil güvenlik botları, lastik bot içerisindeki 2'si çocuk toplam 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

#İZMİR #KARABURUN #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

