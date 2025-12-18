Haberler Yaşam Haberleri 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:36

17 ilde jandarma tarafından alkollü içki ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. 2 haftadır devam eden operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'da alkollü içki ve kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"OPERASYONLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

