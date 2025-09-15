Haberler Yaşam Haberleri 17 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.9.2025 10:40 Son Güncelleme: 15.9.2025 10:53

17 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Konya merkezli 17 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

TOLGA YANIK
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya merkezli Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

