Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da evlat dehşeti! Ailesinden 4 kişiyi katletmişti: O caninin davasında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:52 Son Güncelleme: 2.06.2026 10:56

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y. , yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (42), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla katletmişti. Olayın ardından evdeki ziynet eşyaları alarak kaçan B.Y., Bursa'da otobüs terminalinde yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. O caninin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Sema DEMİR
Eyüpsultan'da 30 Ocak 2025'de olay tarihinde 17 yaşında olan B.Y. ailesiyle tartışmasının ardından babaannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kız kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdü. Olayın ardından evdeki ziynet eşyaları alarak kaçan B.Y., Bursa'da otobüs terminalinde yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

BURSA'YA YERLEŞMESİNE İZİN VERMEYEN AİLESİNİ KATLETTİ

Tutuklanan B.Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, B.Y'nin cinayeti Bursa'da yaşayan bir kişiyle birlikte yaşamak istediği ancak ailesinin buna izin vermediği, bu yüzden de kinlenerek işlediği iddia edilmişti.

GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDE GÖRÜLECEK

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, kendisine gönderilen dosyayı olay yerinin Eyüpsultan olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek Gaziosmanpaşa 5.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

Editör: Buse Sever
