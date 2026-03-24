Haberler Yaşam Haberleri 17 yaşındaki cani parkta dehşet saçtı: Akranını pompalı tüfekle vurdu! Olay kamerada
Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:34

Edirne'de T.A. (17), aynı yaştaki H.G.'yi, çocuk parkında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.A.'nın pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kurtuluş Mahallesi Eski TOKİ Konutları'ndaki çocuk parkında meydana geldi. T.A., aralarında husumet olan H.G.'nin parkta olduğunu öğrenince yanına aldığı pompalı tüfekle parka gitti. T.A., burada H.G.'ye tüfekle ateş açtı. H.G. kaçmaya çalışırken, halı sahada top oynayan çocuklar da silah sesleri üzerine büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polisler olaya müdahale etti. T.A. kullandığı pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralanan H.G., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı ve çocukların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturması sürüyor.

