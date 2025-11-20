17 yaşındaki Ceylin feci kazada can verdi

Olay, 8 Kasım gecesi saat 22.00 sıralarında Selçuk'un Çamlık-Acarlar Mahallesi anayol mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre S.Y. yönetimindeki 35 NFM 39 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan 17 yaşındaki Ceylin I şık araçtan fırladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi . Kazada araç dışına fırlayan Ceylin Işık ağır olmak üzere, sürücü S.Y. ile yolcu konumundaki E.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceylin Işık hayatını kaybetti. S.Y. ve E.B.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ceylin Işık'ın liseyi birincilikle bitirdiği, uçak gövde-motor bölümünde onur belgesi aldığı ve üniversite sınavını kazanarak uçak mühendisi olmayı hedeflediği öğrenildi.