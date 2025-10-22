17 yaşındaki Hasret’in kuyuda cesedi bulunmuştu: Kan donduran detay! 5 kişinin katili çıktı!

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.